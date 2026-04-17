В России разрешили отложенную запись к врачу через Госуслуги

Россияне получили возможность записываться на прием к врачу через портал Госуслуг на более позднюю дату, чем это предусмотрено стандартными нормативами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Согласно документу, порядок такой записи и ее максимальные сроки будут устанавливать в территориальных программах государственных гарантий. Нововведение распространяется на инструментальные и лабораторные исследования.

Решение приняли во исполнение поручения президента России, который ранее предлагал ввести механизм отложенной записи к врачу через Госуслуги.

Сейчас срок ожидания планового приема терапевта, педиатра и врача общей практики не должен превышать 24 часов с момента обращения. Консультации врачей-специалистов должны проводиться не позднее 14 рабочих дней со дня обращения пациента. Такой же срок установлен для УЗИ, КТ, МРТ и других инструментальных исследований с момента назначения.