На весенних каникулах расходы по «Пушкинским картам» превысил 350 млн рублей

Школьники и студенты по всей стране активно пользовались возможностями программы «Пушкинская карта» во время весенних каникул. Так, с 28 марта по 5 апреля молодые люди приобрели почти 700 тыс. билетов в кино, театры и музеи. А совокупные расходы по картам превысили 350 млн рублей.

В каникулы интерес к программе традиционно растет – за это время было оформлено более 120 тыс. новых карт, что в 3 раза больше, чем в весенние каникулы прошлого года. Всего с января, когда ВТБ стал банком-оператором программы, молодые люди оформили 6,5 млн карт. В топ-список самых активных регионов по использованию Пушкинской карты Югра не попала. Больше всех программа оказалась востребована в Татарстане, Кемеровской области, Краснодарском крае и Ростовской области.

Сейчас в программе «Пушкинская карта» участвуют более 12 тыс. организаций культуры со всей страны. Молодежи доступны свыше 55 тыс. мероприятий, информация о которых представлена на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги Культура».