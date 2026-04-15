Проект «Активное долголетие по-тюменски» представлен на международном форуме

Инициатива Тюменской области по поддержке людей серебряного возраста получила высокую оценку на V Международном форуме-выставке социальных технологий «СОЦИО», который прошел в Екатеринбурге. Проект «Активное долголетие по-тюменски» соответствует целям национального проекта «Семья», напомнили в департаменте социального развития региона.

Директор Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Маргарита Бабушкина представила механизмы программы, которые превращают регион в территорию возможностей для жителей старше 55 лет.

«Развитие системы поддержки активного образа жизни является приоритетом региональной социальной политики. Мы ориентируемся на внедрение инновационных форматов работы, которые позволяют трансформировать жизненный потенциал старшего поколения в реальный ресурс социально-экономического развития наших территорий», – подчеркнула спикер.

Эксперт продемонстрировала, как системный подход к вовлечению пожилых людей в социально значимые проекты напрямую влияет на повышение качества их жизни. В форуме принимали участие представители органов власти, эксперты, социальные предприниматели и лидеры общественных организаций из разных регионов России и дружественных стран.

Напомним, что в Тюменской области активно развивается «серебряное» волонтерство. Проект «Бабушки особого назначения» объединяет добровольцев старше 55 лет, которые проводят профилактические акции, раздают памятки о здоровье и помогают землякам. Работают «Школы ухода» для родственников маломобильных граждан.