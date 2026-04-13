Большинство россиян ожидают, что доходы будут расти медленнее цен

Большинство россиян тревожатся из-за экономической ситуации в стране и не верят, что их доходы в ближайший год будут успевать за ростом цен на продукты и жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦСП «Платформа» и компании «ОнИн» «Карта веры и надежд». По данным опроса, так считают 82% респондентов, причем 28% уверены в этом полностью.

Авторы исследования называют такую оценку важным показателем инфляционной тревожности. По их мнению, она отражает недоверие к тому, что личные доходы смогут компенсировать подорожание жизни.

Опрос провели в марте среди 1600 россиян старше 18 лет. Кроме экономических опасений, участники исследования высказали пессимизм и по другим темам. Так, 77% считают, что контроль над соцсетями и медиа в ближайший год не ослабнет, 66% не ждут улучшения качества и доступности медицинской помощи по месту жительства, а 70% полагают, что проблему кибермошенничества за этот срок решить не удастся.

В целом ситуацию в мире негативно оценивают 78% опрошенных. При этом, как отмечают авторы, люди чаще сохраняют удовлетворенность в тех сферах, которые могут контролировать сами, например в личной жизни и работе, но демонстрируют тревожность и пессимизм в отношении внешних процессов.

Оценивая экономику на ближайший год, треть респондентов назвали перспективы средними. Еще 19% ждут хорошего развития событий, 8% — плохого. При этом значительная часть участников опроса не связывает будущее экономики со своими усилиями, а считает его зависимым от внешних обстоятельств.

РБК также напоминает, что экономические вопросы уже входили в число главных тревог россиян в других исследованиях. Ранее заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик отмечал, что на первый план у жителей страны все заметнее выходит обеспокоенность ростом цен и личным финансовым будущим.