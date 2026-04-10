В Тюменском военном училище открыли новое общежитие на 300 мест

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) торжественно открыли новое общежитие для курсантов. Трехэтажный комплекс рассчитан на 300 мест, его общая площадь превышает 6,3 тысячи квадратных метров. Объект возведен в рамках комплексной программы модернизации учебно-материальной базы училища.

Программу правительство Тюменской области реализует совместно с Министерством обороны России на основе софинансирования из федерального и регионального бюджетов в соотношении 50 на 50. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны сдали общежитие «под ключ».

«Мы искренне гордимся тем, что в Тюмени есть такой замечательный вуз, который готовит высококвалифицированных специалистов для инженерных войск страны. Поэтому правительство региона всегда поддерживало, поддерживает и будет поддерживать училище в его развитии», – подчеркнул губернатор Александр Моор.

Помимо жилых помещений, в здании оборудованы зоны для отдыха и занятий спортом, канцелярии подразделений, гардеробные для чистки обмундирования и обуви. Также проведено благоустройство прилегающей территории.

Ранее благодаря программе модернизации на территории училища построили столовую, заменили инженерные сети и подстанцию.

«Мы очень рады, что модернизация продолжается. Я убежден, что готовить специалистов для Вооруженных сил России необходимо в современных и достойных условиях», – отметил Александр Моор.

Губернатор напомнил, что многие выпускники ТВВИКУ отстаивают сегодня национальные интересы России в зоне специальной военной операции. Курсанты, офицеры и ветераны училища принимают активное участие в общественной жизни региона и патриотическом воспитании молодежи.

Начальник ТВВИКУ полковник Алексей Бирюков поблагодарил губернатора и правительство области за поддержку.