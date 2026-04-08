Более 28,5 тысячи тюменцев записались в МФЦ через чат-бот в MAX

В Тюменской области растет популярность электронных сервисов в национальном мессенджере MAX. Более 28,5 тысячи жителей подписались на чат-бот «Мои документы». При этом воспользовались сервисом еще больше тюменцев, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Чат-бот помогает узнать все об услугах, записаться в любой из центров «Мои Документы», проверить готовность документов и получить информацию по мерам поддержки.

«В Тюменской области мы постоянно увеличиваем количество электронных сервисов в национальном мессенджере MAX. Это удобно и, главное, безопасно», – отметил Александр Моор.

Развитие цифровых технологий ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Напомним, ранее сообщалось, что в мессенджере MAX также работает чат-бот для записи на получение услуг в органах ЗАГС. С его помощью можно подать заявление на регистрацию брака, рождение ребенка, усыновление и установление отцовства. Тюменцы также могут через ботов найти ближайшие точки бесплатного Wi-Fi, записаться на прием к врачу и узнать о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. В прошлом году более 90% обращений от жителей Тюменской области поступило через портал «Госуслуги» в электронном виде, а более 270 тысяч жителей оформили самозапрет на кредиты.