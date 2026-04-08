Пик паводка в Тюменской области ожидают в начале мая

В Тюменской области продолжается подготовка к весеннему паводку. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик большой воды ожидается в начале мая. Прогнозы синоптиков пока оптимистичные – уровень воды в реках не должен превысить показатели прошлых лет. Однако риски подтопления территорий в Тюмени и других муниципалитетах, расположенных в поймах рек Ишим и Тура, сохраняются.

«Надеемся на лучшее, но, учитывая опыт прошлых лет, готовимся к самым неблагоприятным сценариям. Создаем запасы материалов, мобилизуем людей и технику, отрабатываем механизмы оповещения населения об угрозе», – отметил глава региона.

В муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, обеспечат безопасную эвакуацию и размещение во временных пунктах для всех, кому это потребуется. На заседании региональной комиссии по ЧС Александр Моор поручил выполнить все мероприятия по подготовке к паводку в полном объеме и в намеченные сроки.

«Наша общая задача – не допустить гибели людей и минимизировать экономический ущерб», – подчеркнул губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным прогнозам уровень воды в реках Иртыш и Ишим ожидается выше нормы. В регионе обновили перечень населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления – в 2026 году в него вошли 860 территорий. Для оперативного реагирования подготовлены 210 аварийных бригад, более 900 специалистов и 339 единиц техники. Также в области внедряют цифровую карту расположения пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а тюменский опыт проактивных выплат пострадавшим от паводка планируют масштабировать на другие регионы.