Банк России проводит акцию «Монетная неделя» до 18 апреля

С 6 по 18 апреля в России проходит всероссийская акция Банка России «Монетная неделя». Жители Югры могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет.

«Банк России чеканит значительное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот, поскольку люди предпочитают расплачиваться банкнотами или картами, а монеты оседают в копилках и больше не используются. Акция стимулирует возврат металлических денег в торговый оборот», − говорится на сайте ЦБ.

Сдать монеты можно в отделениях банков, участвующих в акции. Для этого потребуется паспорт. Если планируется зачисление средств на счет, необходимо быть клиентом выбранного банка. В Банке России рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналам − это ускорит процесс обмена.

Кроме того, мелочь принимают и в сетевых магазинах. В этом случае паспорт не нужен, однако могут действовать ограничения по времени или условиям приема.

В прошлом году жители Тюменской области, Югры и Ямала активно включились в акцию. В общей сложности они сдали 1,5 миллиона монет на сумму 7,5 миллиона рублей, общий вес мелочи составил 7,3 тонны.

Тогда в «Монетной неделе» участвовали 142 банковских подразделения и более 660 торговых точек.

Узнать адреса пунктов приема и условия участия можно на сайте акции.