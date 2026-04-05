Минпросвещения опровергло сообщения о возможном переходе на 10-летнее обучение в школах

В России не планируют сокращать срок обучения в школах до 10 лет. Действующая система среднего общего образования остается прежней и составляет 11 лет. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ на фоне обсуждений в СМИ.

«Мы видим обсуждение этой темы в СМИ. Но система образования у нас уже выстроена и работает. В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. Любые инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В ведомстве подчеркнули, что образовательная система уже выстроена и обеспечивает эффективное освоение программ учениками разных возрастов. В стране действуют единые федеральные образовательные программы и государственные учебники, что, по оценке министерства, гарантирует равный доступ к качественному образованию вне зависимости от региона.

Срок получения среднего общего образования закреплен федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и составляет 11 лет.

В Минпросвещения также сообщили, что работа по совершенствованию системы образования продолжается. В частности, уже введены единые нормативы выполнения домашних заданий, ограничено количество контрольных работ и внедрено единое календарно-поурочное планирование.