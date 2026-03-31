Станислав Логинов: даже самая надежная защита бессильна, если мы теряем бдительность

С начала 2026 года специалисты отразили более 13 миллионов атак на инфраструктуру правительства Тюменской области, 1,2 миллиона – через электронную почту и 146 тысяч – на веб-приложения государственных информационных систем. Такие данные озвучили на цифровом завтраке в «Точке кипения» Тюмени, который был посвящен кибербезопасности и борьбе с цифровым мошенничеством.

По данным прокуратуры и УМВД Тюменской области, в 2025 году число кибермошенничеств выросло на 7,5%. При этом количество краж с банковских карт сократилось на 22,6%.

Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов рассказал о главных уловках мошенников: страх, жадность, невнимательность, раздражение, желание помочь и любопытство. В арсенале преступников сегодня – технологии, способные обходить защиту: дипфейки, автоматическая генерация вредоносного кода, системы анализа поведения.

«Все государственные информационные системы Тюменской области построены на отечественных компонентах и для их защиты используются сертифицированные российские средства. Но даже самая надежная система не даст гарантии, если мы сами теряем бдительность. Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, но их успех зависит только от нас: готовы ли мы остановиться, перепроверить информацию и не поддаться эмоциям», – подчеркнул Станислав Логинов.