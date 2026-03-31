Для 220 приемных семей Тюменской области провели мероприятия в 2025 году

В Тюменской области растет число приемных семей, участвующих в мероприятиях ассоциации. Если в 2024 году их было более 130, то в 2025 году – уже 220. Семейные клубы, психологические консультации, образовательные и развлекательные мероприятия проходят при поддержке Ассоциации приемных семей и АНО «Семейная академия». Об этом рассказали в рассказали в департаменте социального развития региона по итогам заседания ведомственного общественного совета.

Ассоциация существует с 2018 года, когда активные замещающие родители области решили объединиться в сообщество. С 2025 года деятельность усилилась партнерством с АНО «Семейная академия». Сейчас на территории региона работают клубы приемных семей, проводятся консультации, ведутся чаты для приемных родителей и кандидатов.

В 2026 году стартовало новое направление – сопровождение семей в кризисе. Его цель – профилактика социального сиротства, сохранение детей в кровных и замещающих семьях. Специалисты помогают семьям в сложных жизненных ситуациях, не допуская возврата детей в детские дома.

Также в планах – открытие центра содействия образованию детей-сирот, детей из замещающих семей и семей в кризисе. Проект реализуется в партнерстве с Благотворительным фондом «Большая перемена» (г. Москва).