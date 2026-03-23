Регионы тюменской «матрешки» покажут пример по созданию предприятий при колледжах

Тюменская область, Югра и Ямал войдут в число пилотных регионов, где при колледжах начнут создавать малые предприятия. Такое решение принято по итогам рабочего визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Тобольск, где обсуждалось будущее среднего профессионального образования.

Губернатор Тюменской области Александр Моор показал главе минпросвещения, как выстроена система подготовки кадров для стратегического партнера – компании СИБУР. Будущую профессию дети начинают осваивать еще в школе: в профильных классах углубленно изучают химию, физику, математику и информатику, занимаются робототехникой и 3D-моделированием.

Затем обучение продолжается в Тобольском многопрофильном техникуме. При поддержке компании лаборатории и мастерские оснащены современным оборудованием, максимально приближенным к реальному производству. В сентябре здесь откроют кластер химической отрасли в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

«Год от года увеличивается численность студентов, которые трудоустроились по специальности после окончания учёбы. В 2025 году – это почти 95%», – отметил Александр Моор.

На совещании также выступили губернаторы ХМАО-Югры Руслан Кухарук и ЯНАО Дмитрий Артюхов. Коллеги поделились опытом подготовки кадров под ключ в своих регионах.

«Построить сильную экономику можно, опираясь на высококвалифицированные кадры. Повышение качества среднего специального образования – важный этап на этом большом пути. Мы движемся по нему уже много лет и не будем останавливаться на достигнутом», – подчеркнул Александр Моор.