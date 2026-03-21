Эксперт оценила перспективы снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году

Вчера, 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 15%.Однако дальнейшее ее снижение будет осторожным и зависимым от инфляции и состояния экономики. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.

«Со стороны экспертов наблюдается оптимистичный настрой, а со стороны регулятора – определенная осмотрительность. Готовность продолжать цикл смягчения у Банка России есть, но решения принимаются с постоянной оглядкой на текущую ситуацию. Ключевым риском, способным замедлить снижение, является инфляция – если ее фактические данные окажутся хуже ожидаемых, то, скорее всего, дальнейшее продвижение будет приостановлено для дополнительной оценки ситуации», – отметила она.

Эксперт подчеркивает, что инфляционное давление формируется под влиянием сразу нескольких факторов: геополитической ситуации, дефицита кадров, санкций, цен на нефть и колебаний курса рубля. При этом цель регулятора – вернуть инфляцию к уровню около 4%.

Стародумова также предупреждает о рисках слишком быстрого смягчения политики: «В условиях дефицита кадров и оборудования дешевые кредиты могут разогнать не производство, а инфляцию».

По ее оценке, в течение 2026 года ставка будет снижаться постепенно. В базовом сценарии она может находиться в диапазоне 14-16%, а к концу года – опуститься до 12-13%. При благоприятных условиях допускается и более оптимистичный вариант – около 12%.

Среди ключевых рисков спикер называет дефицит трудовых ресурсов, рост цен и внешнеэкономическую нестабильность. В случае ухудшения ситуации возможен и обратный сценарий – рост ставки вплоть до 20%.