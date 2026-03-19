Школьники из Югры побывали на производственном объекте «Транснефть – Сибирь»

Работники Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов (УМН) организовали для школьников ознакомительную экскурсию на производственный объект. Цель – содействие учащимся в выборе будущей профессии и формирование перспективного кадрового резерва предприятия.

В рамках всероссийского проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» ученики Сентябрьской средней общеобразовательной школы Нефтеюганского района (ХМАО-Югра) посетили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Южный Балык».

После инструктажа по охране труда и пожарной безопасности старшеклассники отправились на обзорную экскурсию по станции, в ходе которой они узнали об основных направлениях деятельности предприятия, о востребованных профессиях в сфере нефтепроводного транспорта, производственной безопасности и охране труда, ознакомились с работой основного нефтеперекачивающего оборудования, посетили операторную.

Также школьники познакомились с работой эколого-аналитической лаборатории и испытательной лаборатории по нефти, где им продемонстрировали, как проводятся исследования проб воздуха, почвы, воды, а также осуществляется контроль качества нефти.

Ученики Сентябрьской школы регулярно посещают объекты Нефтеюганского УМН. «Благодарим руководство предприятия «Транснефть – Сибирь» за многолетнее сотрудничество с нашей школой в рамках профориентационной работы. Экскурсии помогают ученикам лучше понять специфику будущей профессии и принять осознанное решение о своем профессиональном пути», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Сентябрьской средней общеобразовательной школы Анастасия Стехнович.

АО «Транснефть – Сибирь» ведет системную работу по взаимодействию с общеобразовательными учреждениями в регионах присутствия, активно сотрудничает в сфере профориентации и подготовки будущих кадров. Также предприятие оказывает благотворительную помощь школам. При поддержке компании в учебных заведениях проводится ремонт, кабинеты точных наук оснащаются современным лабораторным и демонстрационным оборудованием, мебелью, оргтехникой.