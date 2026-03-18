Сергей Шойгу в Екатеринбурге собрал глав регионов УрФО

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в совещании, которое провел в Екатеринбурге секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Главная тема – готовность регионов к паводку и пожароопасному сезону. Об этом глава региона рассказал в своем официальном канале в национальном мессенджере MAX.

Полпред президента в УрФО Артем Жога предупредил, что уровни воды в реках региона ожидаются выше нормы. Высоки и риски лесных пожаров.

«Будем действовать, опираясь на опыт предыдущих лет. Сейчас специалисты активно обследуют все гидротехнические сооружения. Особое внимание – муниципалитетам, которые находятся в русле реки Ишим. Также на территориях проверяем технику и необходимый для встречи "большой воды" запас материальных ресурсов», – прокомментировал итоги совещания Александр Моор.

Губернатор также сообщил, что по его поручению расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. Кроме того, на совещании обсуждалась защита важных объектов от атак беспилотников – Александр Моор проинформировал о мерах, которые принимаются для этого в Тюменской области.