«Транснефть» и ТИУ договорились развивать обучение рабочих кадров

На базе Тюменского индустриального университета (ТИУ) реализован курс по программе профессионального обучения рабочих по профессии «Лаборант химического анализа (по нефти)». Это совместный проект ПАО «Транснефть» и вуза, цель которого – обеспечение комплексного подхода к повышению профессиональных компетенций рабочих кадров на базе высшего учебного заведения с применением современных методик теоретического и практического обучения.

Пилотная группа в составе 16 лаборантов химического анализа по нефти из пяти организаций системы «Транснефть» проходила обучение в Лабораторно-исследовательском центре ТИУ в течение трех недель.

В процессе обучения преподаватели вуза представили исчерпывающую теоретическую информацию в части требований к системе менеджмента качества и материально-технического обеспечения испытательных лабораторий, проведению испытаний проб нефти. Все теоретические знания были подкреплены практическими и учебно-тренировочными занятиями, которые проводились в лабораториях, оборудованных в соответствии с отраслевыми стандартами ПАО «Транснефть».

Кроме того, силами ООО «Транснефть – Технологии» посредством дистанционных образовательных технологий был организован практико-ориентированный курс «Применение ЕЛИС (Единая лабораторная информационная система) в деятельности лабораторий. Бизнес-процессы, автоматизированные в ЕЛИС».

После успешной сдачи экзамена все участники получили свидетельства об освоении программы обучения, которые в торжественной обстановке им вручили заместитель вице-президента – директор департамента учета, качества и планирования грузопотоков нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть» Александр Пузиков, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов, ректор Тюменского индустриального университета Юрий Клочков.

По итогам рабочей встречи, которая состоялась после вручения свидетельств, между руководством компании и вуза была достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества в области повышения квалификации работников нефтетранспортной компании и укрепления материально-технической базы университета.