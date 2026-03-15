Более десяти регионов переняли тюменский опыт межнационального согласия

В Тобольске собрались представители более десяти регионов России на межрегиональный форум «Укрепление единства народов России: региональные и муниципальные практики». Мероприятие организовали экспертный совет палаты молодых законодателей при Совете Федерации, правительство области и Тюменская областная Дума.

Гости обсудили лучшие практики работы по укреплению единства и развитию патриотизма. Тюменская область поделилась своим опытом законодательной поддержки: здесь приняты законы о патриотическом воспитании молодежи и поддержке национально-культурных автономий, действует координационный совет, а во всех муниципалитетах проходят мероприятия в рамках Года единства народов России.

«Создана необходимая нормативно-правовая база, приняты законы о патриотическом воспитании молодежи и поддержке национально-культурных автономий, действует координационный совет, во всех муниципальных образованиях проводятся мероприятия, приуроченные к Году единства народов России», – рассказала председатель комитета по соцполитике облдумы, руководитель регисполкома «Единой России» Ольга Швецова.

Гости отправились на крупнейшее нефтехимическое предприятие страны – СИБУР, где увидели, как бизнес и власть вместе создают комфортную среду. При поддержке компании, правительства области и администрации Тобольска в городе появляются новые общественные пространства, восстанавливаются исторические памятники.

Этот симбиоз, когда крупный инвестор не просто строит заводы, а участвует в сохранении культурного наследия, участники форума назвали уникальным и взяли на заметку для внедрения в своих регионах.