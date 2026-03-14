Реальный рост доходов россиян составил 4,4%

Средняя заработная плата в России по итогам 2025 года выросла на 13,5%, а реальная – на 4,4%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС. По словам министра, рост доходов населения происходил на фоне исторически низкого уровня безработицы.

«Благодаря принятым мерам и системной и последовательной работе, в том числе нашего социального блока, безработица зафиксировалась на исторически низком уровне в 2,2%. На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата – на 4,4%», – отметил Антон Котяков.

Он добавил, что в течение 2025 года были увеличены прожиточные минимумы и привязанные к ним социальные выплаты, включая единое пособие. Также были проиндексированы социальные выплаты для ветеранов и граждан с инвалидностью – их пересчитали с учетом фактического роста цен.

Кроме того, в прошлом году возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров.

По словам министра, все социальные обязательства государства в 2025 году выполнялись в полном объеме и в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России в декабре 2025 года составила 139 700 рублей, увеличившись более чем на 40 000 рублей по сравнению с ноябрем. По подсчетам «РИА Новости», если в ноябре показатель был на уровне 98 200 рублей, то в последний месяц года он заметно вырос. Такой скачок объясняется выплатой годовых премий и 13-й зарплаты. В годовом выражении средняя зарплата также увеличилась. В декабре 2024 года она составляла 128 700 рублей, то есть за год выросла на 11 000 рублей.