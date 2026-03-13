Депутат ГД предложил сделать алименты не ниже прожиточного минимума

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер алиментов в России не должен быть ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС. По словам парламентария, он намерен внести законопроект с соответствующими изменениями в Семейный кодекс России.

Также Сергей Миронов предложил, чтобы государство выплачивало компенсацию, если родитель по объективным причинам перечислил меньшую сумму алиментов. Позже, по его словам, эти деньги он должен будет вернуть государству с процентами.

Как пояснил депутат, для этого в стране необходимо создать государственный алиментный фонд. По его задумке, такая структура возьмет на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без поддержки одного из родителей, и поможет решить проблему неуплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начали действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми. Если раньше минимальный размер алиментов рассчитывали исходя из МРОТ, то теперь за основу берут среднюю начисленную зарплату в регионе проживания заявителя.