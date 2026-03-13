16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Депутат внесет в Госдуму законопроект о создании государственного «алиментного фонда»

Депутат ГД предложил сделать алименты не ниже прожиточного минимума

Депутат внесет в Госдуму законопроект о создании государственного «алиментного фонда»
Фото pixabay.com

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер алиментов в России не должен быть ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС. По словам парламентария, он намерен внести законопроект с соответствующими изменениями в Семейный кодекс России.

Также Сергей Миронов предложил, чтобы государство выплачивало компенсацию, если родитель по объективным причинам перечислил меньшую сумму алиментов. Позже, по его словам, эти деньги он должен будет вернуть государству с процентами.

Как пояснил депутат, для этого в стране необходимо создать государственный алиментный фонд. По его задумке, такая структура возьмет на себя финансовое обеспечение детей, оставшихся без поддержки одного из родителей, и поможет решить проблему неуплаты алиментов.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России начали действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми. Если раньше минимальный размер алиментов рассчитывали исходя из МРОТ, то теперь за основу берут среднюю начисленную зарплату в регионе проживания заявителя.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:28, просмотров: 140, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjeLXoGm реклама на siapress.ru 
