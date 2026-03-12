Заводоуковск и Мегион наметили векторы делового сотрудничества

Предприниматели и чиновники Тюменской области и Югры ищут новые форматы взаимодействия. Представители Мегиона и Заводоуковска провели онлайн-встречу, чтобы сверить часы в вопросах инвестиционной политики.

Видеомост соединил и.о. замглавы Мегиона Веронику Ситникову и председателя думы Викторию Заднепровскую с руководством Заводоуковского округа во главе со Светланой Касеновой. Участники не ограничились протокольными приветствиями: представители строительной и перерабатывающей отраслей презентовали конкретные кейсы и возможности своих предприятий.

Главным практическим итогом встречи стала договоренность о проведении бизнес-тура. Мегионские делегаты смогут лично оценить производственные площадки и инфраструктуру Заводоуковска. Кроме того, стороны запускают информационный обмен: данные об инвестпотенциале появятся на официальных порталах обоих муниципалитетов.

Это первая ласточка в череде мероприятий, запланированных в рамках соглашения о сотрудничестве между Мегионом и Заводоуковском. Оно было заключено в апреле прошлого года в Москве на площадке II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Впереди — новые онлайн и офлайн встречи, призванные превратить географическое соседство в экономическое партнерство.