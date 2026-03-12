Губернатор Александр Моор доложил полпреду о готовности к выборам

В Тюменской области полным ходом идет подготовка к единому дню голосования. Губернатор Александр Моор проинформировал полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу о том, как регион встречает избирательную кампанию 2026 года.

«На совещании обсудили доступность и безопасность голосования на предстоящих выборах», – уточнил глава региона.

В этом году тюменцам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы. Голосование организуют Избирательная комиссия региона, 29 территориальных комиссий и больше тысячи участковых – включая временные участки в больницах и следственных изоляторах.

Безопасность и прозрачность – в приоритете. Все участки оснастят металлодетекторами и средствами видеофиксации, на части из них организуют онлайн-трансляцию.

«Сделаем всё возможное, чтобы жители региона смогли исполнить свой гражданский долг и принять активное участие в голосовании», – подчеркнул Александр Моор.

В совещании приняли участи главы всех субъектов УрФО. Единый день голосования в сентябре в этом году затронет более девяти миллионов избирателей округа.