Пожилые россияне активнее молодых подключают «вторую руку» для финансов

Уже полгода в России работает сервис «второй руки», его появление определил федеральный закон №41. Теперь банки усовершенствовали механизм, добавив онлайн-возможность установки настроек от несанкционированных переводов или снятия наличных под давлением.

Пользователь назначает доверенное лицо, которое подтверждает крупные операции. Но больше необязательно идти в отделение вместе с ним, все можно сделать в пару кликов в приложении. При настройке владелец средств указывает сумму, превышение которой потребует подтверждение «второй руки». Если размер перевода или снятия наличных окажется больше лимита, то банк запросит одобрение от выбранного близкого человека.

«Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников», — отметил Алексей Курзяков из ВТБ. По данным банка, 70% клиентов, которые подключили эту опцию, старше 60 лет. А среди молодежи таких только 3%.