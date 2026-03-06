Количество аварий на сетях в Тюменской области за год снизилось почти на 9 процентов

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. На встрече обсуждались вопросы подготовки к отопительному сезону и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Глава региона проинформировал, что отопительный период в регионе проходит в штатном режиме, крупных инцидентов не зафиксировано. Для оперативного устранения нештатных ситуаций подготовлены 210 аварийных бригад – это почти 900 специалистов и 339 единиц техники. Сформирован необходимый запас материалов и оборудования. Благодаря системной работе по замене инженерных сетей количество аварий в 2025 году снизилось почти на 9 процентов по сравнению с предыдущим годом и на 15 процентов – по сравнению с 2021 годом.

«Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается важнейшим направлением, от которого напрямую зависит социальное благополучие граждан, качество жизни в регионах и их сопутствующее комплексное развитие. Поэтому в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» нам предстоит кардинально повысить качество и надежность коммунальных услуг», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Напомним, что модернизация коммунальной инфраструктуры в регионе ведется в том числе через концессионные соглашения. В прошлом году было заключено 16 новых концессий, а общий объем инвестиций в развитие систем водоснабжения и водоотведения до 2040 года превысит 54 миллиарда рублей.