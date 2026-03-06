Рынок потребительских кредитов оживает после спада

В феврале российские банки выдали заемщикам 314 млрд рублей кредитов наличными. Это в 1,4 раза превышает результат аналогичного периода 2025 года и на 12% выше января этого года. Средний размер займа составил 195 тыс. рублей.

Алексей Охорзин, старший вице-президент ВТБ прокомментировал ситуацию: «Рынок потребительского кредитования продолжает восстанавливаться. Помимо календарного фактора мы видим реальное оживление спроса со стороны россиян. Основным драйвером по-прежнему выступают траты на обустройство жилья».

Стройка и ремонт остаются главной причиной для потребительских кредитов – на них пришлось 35% займов. Еще 20% заемщиков за счет новых выдач закрывают старые кредиты, 8% берут деньги на покупку автомобиля, следует из данных банка. По итогам 2026 года аналитики прогнозируют рост объемов потребредитования в 1,6 раза.