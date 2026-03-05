Врач, спасавший детей, и «серебряный» директор: кто получил награды президента в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению президента РФ Владимира Путина вручил жителям региона государственные и региональные награды. В списке – сотрудники ведущих предприятий, врачи, учителя, агрономы и спортсмены. Но за сухими строчками указов – живые истории людей, чей труд давно вышел за пределы должностных инструкций.

«От всего сердца благодарю земляков за добросовестную работу на благо Тюменской области и страны! Ежедневно вы продолжаете славную трудовую историю региона, делаете его сильнее и комфортнее для жизни», – обратился к награждённым Александр Моор.

Врач городской поликлиники №3 Александр Косинов удостоен Благодарности Президента РФ. Он несколько раз ездил в командировки в Запорожскую и Херсонскую области – проводил осмотры детей. А ещё на постоянной основе работает в больницах подшефного Тюменской области Краснодона. Там его знают и ждут.

Директор Регионального центра активного долголетия Маргарита Бабушкина получила звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Указ подписал президент. Под её руководством центр стал пилотной площадкой по внедрению системы долговременного ухода – сначала в рамках нацпроекта «Демография», теперь уже «Семья».

Награды также вручили сотрудникам «ЮТэйр-Инжиниринг», «Фармасинтез-Тюмень», «СибБурМаш», РЖД, работникам образования, науки, агропромышленного комплекса и правоохранителям.