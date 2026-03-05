16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  78,1900   EUR  90,7926  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?

Да 89.2%

Нет 10.8%

Всего голосов: 333

Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Больше опросов

​Жители Тюменской области удостоены наград от президента

Врач, спасавший детей, и «серебряный» директор: кто получил награды президента в Тюмени

​Жители Тюменской области удостоены наград от президента
t.me/av_moor

Губернатор Тюменской области Александр Моор по поручению президента РФ Владимира Путина вручил жителям региона государственные и региональные награды. В списке – сотрудники ведущих предприятий, врачи, учителя, агрономы и спортсмены. Но за сухими строчками указов – живые истории людей, чей труд давно вышел за пределы должностных инструкций.

«От всего сердца благодарю земляков за добросовестную работу на благо Тюменской области и страны! Ежедневно вы продолжаете славную трудовую историю региона, делаете его сильнее и комфортнее для жизни», – обратился к награждённым Александр Моор.

Врач городской поликлиники №3 Александр Косинов удостоен Благодарности Президента РФ. Он несколько раз ездил в командировки в Запорожскую и Херсонскую области – проводил осмотры детей. А ещё на постоянной основе работает в больницах подшефного Тюменской области Краснодона. Там его знают и ждут.

Директор Регионального центра активного долголетия Маргарита Бабушкина получила звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Указ подписал президент. Под её руководством центр стал пилотной площадкой по внедрению системы долговременного ухода – сначала в рамках нацпроекта «Демография», теперь уже «Семья».

Награды также вручили сотрудникам «ЮТэйр-Инжиниринг», «Фармасинтез-Тюмень», «СибБурМаш», РЖД, работникам образования, науки, агропромышленного комплекса и правоохранителям.


нравится (0) не нравится (0)
05 марта в 22:00, просмотров: 212, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjf2Z8Q9 реклама на siapress.ru
Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Курсы целомудрия 662
  2. ​На волнах моей памяти 660
  3. ​На волнах моей памяти 659
  4. Двадцать шестой пошёл 649
  5. ​Суд Югры отправил мужчину на пожизненный срок за убийство 12-летней девочки 423
  6. В Сургуте мужчине ради спасения сердца удалили щитовидную железу 408
  7. ​Сгорел и стал мусоркой: житель Сургута пожаловался на брошенный автомобиль у детсада 397
  8. Один из губернаторов предложил выделять 30 млрд рублей из штрафов, собранных в России, на закупки автобусов для регионов 357
  9. Власти Югры ищут подрядчика для капремонта большого участка трассы в Сургутском районе 351
  10. Власти Тюмени планируют ликвидировать старый аэропорт, известный сургутянам по авиашоу Utair 350
  1. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 2820
  2. ​В Сургуте на пяти улицах отключат свет с 2 по 6 марта 2297
  3. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 2238
  4. ​Мы десять лет обсуждаем, какой прорывной должна быть наука в НТЦ. Но качество архитектуры там тоже должно быть прорывным 1956
  5. ​В Госдуме опровергли слухи о запрете VPN 1823
  6. Девелоперы любят придавать своим ЖК «крутые» статусы. А чем реально отличается эконом, комфорт, бизнес и премиум // ОБЗОР 1743
  7. ​«Сибпромстрой» выиграл конкурс на застройку Ядра центра Сургута 1696
  8. ​Сургутская «Аврора» вошла в региональную программу развития Югры 1676
  9. Напоминаем: сегодня во всех городах Югры зазвучат сирены 1675
  10. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 1621
  1. ​Что такое хорошо 6866
  2. ​Маленькое напоминание 6507
  3. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4967
  4. ​Важно не количество – важен результат 3602
  5. Новые правила согласования киосков ничего не поменяют в Сургуте, если не будет жесткой политической воли очистить город от этой проблемы 3212
  6. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 3158
  7. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 3009
  8. ​Согрей меня, табло 2979
  9. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 2944
  10. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 2820

последние комментарии читаемые комментируемые

