Жителям Тюменской области станет проще выбрать свой спорт через единую цифровую систему

В Тюменской области взрослые и дети смогут быстрее находить занятия по душе благодаря развитию единой информационной системы спорта. Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов и лидер федерального движения «Лига дворового спорта России» Егор Южаков договорились о сотрудничестве в этом направлении.

Особое внимание в сотрудничестве с «Лигой дворового спорта» уделят детскому и юношескому хоккею. Станислав Логинов давно участвует в проектах движения и помогает проводить соревнования для юных спортсменов. Благодаря совместной работе хоккейные секции станут доступнее для детей по всему региону.

«Спорт в регионе выходит на новый цифровой уровень. Благодаря современным сервисам все тренеры и жители области окажутся в единой системе. Это значит, что записаться на тренировку или найти секцию станет проще, а управление спортивной инфраструктурой – прозрачнее», – отметил Станислав Логинов.

С 2024 года в регионе работает база, где собраны данные о спортсменах, тренерах, федерациях и всех спортивных объектах. Уже сейчас любой желающий может найти бесплатные занятия и площадки рядом с домом на интерактивной карте Навигатора дополнительного образования Тюменской области, напомнили в региональном департаменте информатизации.