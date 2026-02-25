В селе Киндер 28 февраля пройдет финал зимнего картинга

В Нижнетавдинском районе пройдет третий, заключительный этап чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту. Соревнования по зимнему картингу состоятся 28 февраля на стадионе в селе Киндер.

«Чемпионат Тюменской области по зимнему картингу имеет богатую историю, уходящую корнями в 70-е годы. В селе Киндер официальные старты проходят второй год, однако местная администрация и жители уже успели создать традицию настоящего зимнего праздника для детей и молодежи округа», – рассказали в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области.

Участие в финале примут около 30 спортсменов со всего региона. Самому юному гонщику всего девять лет, самому опытному – 63 года. Ветеран автоспорта получил свой первый взрослый разряд еще в прошлом столетии. Для многих начинающих пилотов эти старты станут первым официальным шагом в автоспорте, и возможность присвоения спортивных разрядов здесь имеет особое значение.

В программе соревнований – финальные заезды в классах «Супер мини», «Национальный», KF-2 и KZ.

Начало соревнований 28 февраля – в 11:00, финальные заезды стартуют в 11:40.