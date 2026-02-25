Малый и средний бизнес увеличил спрос на зонтичные поручительства на 75%

Объем финансирования предпринимателей под зонтичные поручительства в 2025 году вырос на 28%. А количество представителей малого и среднего бизнеса, воспользовавшихся этой мерой увеличилось на 75%. Такой статистикой поделились в ВТБ.

«Существенная часть сделок приходится на ключевые для экономики отрасли — такие как производство пищевых продуктов, оборудования, разработка программного обеспечения, где особенно важны скорость принятия решений и минимальные требования к обеспечению. Мы видим, что этот инструмент всё активнее используется в новых программах льготного кредитования и фактически формирует стандарт поддержки СМБ как для бизнеса, так и для банков», — сообщил член правления банка Руслан Еременко.

Инструмент зонтичных поручительств позволяет предпринимателям получать финансирование при недостаточности или отсутствии залогового обеспечения, ускоряет принятие кредитных решений и расширяет доступ к заемному финансированию. Также высокую активность в привлечении средств при помощи механизма зонтичных поручительств проявляют представители бизнеса, занятые в сферах туризма, инфраструктурных проектов, научно-технической деятельности, информации и связи.