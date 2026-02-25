Тюменские IT-компании отправились с бизнес-миссией в Узбекистан

С 24 по 26 февраля в Узбекистане работает бизнес-миссия тюменских IT-компаний. В составе делегации – ООО «Софт72», ООО «Легаси» и ООО «+Альянс». Организатором выступил Центр поддержки экспорта Тюменской области, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

В первый день визита тюменцы встретились с двумя ключевыми игроками узбекского IT-рынка: Uzinfocom, который создает государственные информационные системы республики, и Itdotcom – крупнейшим поставщиком IT-решений в Центральной Азии.

Делегация также посетила зарубежное представительство Российского экспортного центра, где обсуждались меры поддержки для выхода тюменских компаний на рынок Центральной Азии. Состоялись переговоры с цифровым атташе в Торговом представительстве РФ, речь шла о перспективах цифрового экспорта региона.

Это уже не первая бизнес-миссия тюменских компаний в страны Центральной Азии. Ранее делегация региона работала в Кыргызстане, где также проводила переговоры с потенциальными партнерами и изучала возможности для экспорта.

Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».