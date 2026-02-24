Тюменская область вошла в топ-5 по гаражной и дачной амнистии

Зарегистрировать гараж, дом или землю в Тюменской области теперь можно без очередей и кипы бумаг. Регион вошел в пятерку лидеров страны по реализации «гаражной» и «дачной» амнистий – с 2021 года здесь официально оформили девять тысяч гаражей. Такие итоги прозвучали на заседании коллегии областного Управления Росреестра, в котором принял участие губернатор Александр Моор.

«Услуги Росреестра – наиболее массовые и востребованные у граждан и бизнеса. Теперь зарегистрировать свою квартиру, дом, гараж или землю стало по-настоящему удобно», – заявил глава региона, отметив серьезный прорыв ведомства в цифровизации.

Эту доступность обеспечила полная интеграция региональных информационных систем с Национальной платформой пространственных данных. Для бизнеса это еще и понятный инструмент: чем точнее данные о земле, тем выше инвестиционная привлекательность территорий.

Александр Моор поблагодарил коллектив управления за работу и вручил сотрудникам награды: «Благодарю специалистов Росреестра за качественную работу и желаю успехов в 2026 году!»