Лучшие сноубордисты России соберутся в Тюмени

Юбилейный фестиваль экстремальных видов спорта «Битва на Туре» состоится в Тюмени 7 марта. В этом году организаторы подготовили новую программу: помимо соревнований сноубордистов гостей ждут дрифт-шоу, «дрифт-такси» для всех желающих и выступления диджеев.

Трассу для спортсменов возведут на площадке у Конторы пароходства, рассказали в информационном центра правительства Тюменской области. Конструкцию высотой более 20 метров создадут из морских контейнеров, сверху насыплют снег. Соревнования пройдут в дисциплине «джиббинг» – сноубордисты будут выполнять трюки на перилах, боксах и других препятствиях. Зрительская зона расположится в непосредственной близости, чтобы можно было рассмотреть каждое движение райдеров.

Программа фестиваля стартует в полдень. С 12:00 до 18:00 пройдут квалификационные заезды сноубордистов, финалы и награждение запланированы на 19:00-21:00. Параллельно на площадке будет работать дрифт-серия: тренировки, дрифт-такси и показательные выступления. Завершится вечер музыкальной программой с диджеями Action Side (Bless & Dr.Mel) и хедлайнером Stepski.

Фестиваль «Битва на Туре» проводится в Тюмени ежегодно и собирает сильнейших райдеров со всей страны. В прошлые годы победителями становились спортсмены из Перми, Владивостока и Петрозаводска.