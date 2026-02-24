Володин внес в Госдуму законопроект о налоге для трудовых мигрантов и ужесточении условий РВП и ВНЖ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет парламента законопроект об изменениях миграционной политики. Как пишут «Ведомости», документ рассмотрят в приоритетном порядке.

Законопроект предусматривает введение фиксированного авансового платежа по налогу для трудовых мигрантов не только за себя, но и за членов семьи, которые находятся в России на их иждивении.

Также предлагается увязать срок пребывания трудового мигранта и его семьи с продолжительностью трудовых отношений. Дети иностранного гражданина, достигшие 18 лет, должны будут покинуть страну в течение 30 дней при отсутствии иных законных оснований для проживания.

Кроме того, инициатива предполагает ужесточение условий получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Эти документы, согласно предложению, не будут выдаваться или подлежат аннулированию, если иностранец в течение года работал менее 10 месяцев. В документе указаны и другие изменения в регулировании трудовой деятельности иностранных граждан.

«Ни одна экономика не заинтересована в социальном иждивении трудовых мигрантов, уровень их обеспеченности должен быть соразмерен потребляемым в стране благам», — отметил Вячеслав Володин.

По его словам, предлагаемые меры должны расширить механизмы контроля за доходами мигрантов и легальностью их пребывания, а также сократить нагрузку на социальную инфраструктуру.