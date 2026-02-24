В Тюменской области появился ИИ-помощник для родителей детей с РАС

Центр комплексной реабилитации «Родник», базовая площадка по работе с детьми с ментальными нарушениями в Тюменской области, при поддержке регионального департамента социального развития создал региональный маршрутизатор по аутизму. Новый ресурс аутизм.социальныйкомпас.рф призван помочь родителям, которые столкнулись с диагнозом ребенка, понять, с чего начинать адаптацию и как выстроить реабилитационный маршрут.

Специально для сайта разработчики обучили ИИ-помощницу по имени Нина. Она содержит базу знаний по расстройствам аутистического спектра и умеет отвечать на вопросы. Помощницу назвали в честь мамы ребенка с аутизмом, которая проходила реабилитацию в центре и помогла выявить главную проблему: при столкновении с диагнозом родители часто не знают, куда обращаться и что делать.

Ресурс подскажет, что делать при подозрении на аутизм, как оформить инвалидность, какие организации работают с РАС в конкретном населенном пункте, разъяснит права и льготы. Первое время Нина будет дообучаться на реальных запросах, чтобы стать еще полезнее.

Маршрутизатор доступен бесплатно.