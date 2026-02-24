В Тюменской области сортирует 415 тысяч тонн отходов в год

В Тюменской области подвели итоги реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» за 2025 год. Он входит в одноименный федеральный проект национального проекта «Экологическое благополучие». По итогам года все плановые показатели были выполнены, сообщили в департаменте недропользования и экологии региона.

Проект направлен на обеспечение сортировки твердых коммунальных отходов, снижение объемов захоронения и увеличение доли вторсырья в производстве. Тюменская область стала одним из первых регионов России, где создана полноценная система коммунальной инфраструктуры в этой сфере.

Сейчас в регионе работают три мусоросортировочных завода – в Тюмени, Тобольске и Ишимском округе, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Общая мощность заводов составляет 415 тысяч тонн в год.

«Сформированная в регионе система обращения с твердыми коммунальными отходами обеспечивает сортировку твердых коммунальных отходов и позволяет вовлекать вторичное сырье в хозяйственный оборот, а также сокращает экологическую нагрузку на территории области», – подчеркнули в департаменте.