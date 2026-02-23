16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области продолжают обеспечивать работой людей с инвалидностью

Тюменский центр занятости наймет работодателей для трудоустройства инвалидов

​В Тюменской области продолжают обеспечивать работой людей с инвалидностью
Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Областной Центр занятости населения объявил закупку на аренду рабочих мест для людей с инвалидностью. Учреждение ищет организации, которые готовы официально трудоустроить граждан с ограниченными возможностями в счет установленной квоты.

Согласно документам, исполнителю предстоит обеспечить занятость двоих инвалидов ежемесячно на протяжении девяти месяцев – с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Речь идет не просто о формальном выделении вакансий, а о полноценном трудоустройстве с оформлением по Трудовому кодексу, выплатой зарплаты не ниже МРОТ и созданием специальных условий труда с учетом индивидуальных программ реабилитации.

Компания-исполнитель берет на себя все функции работодателя: от подбора кандидатов и оснащения рабочих мест до взаимодействия с контролирующими органами и налоговой. В случае увольнения сотрудника необходимо в течение одного рабочего дня уведомить Центр занятости и предложить новую кандидатуру.

Особое внимание в контракте уделено защите прав инвалидов – условия их труда не могут быть хуже, чем у других работников. Работодатель обязан обеспечить безопасность и соответствие рабочего места требованиям законодательства.

Заказчик будет принимать услуги ежемесячно и оплачивать их в течение семи рабочих дней после подписания акта. Цена контракта определится по итогам торгов. Согласно порталу государственных закупок, на эти цели из бюджета региона планируется направить около 730 тысяч рублей.

Таким образом, регион решает задачу квотирования рабочих мест через механизм государственно-частного партнерства: бизнес получает мотивированных сотрудников и компенсацию затрат, а люди с инвалидностью — официальное трудоустройство и социальные гарантии.


нравится (0) не нравится (0)
23 февраля в 17:00, просмотров: 621, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 379
  2. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 364
  3. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 362
  4. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 346
  5. Российские власти планируют «подрезать» сферы деятельности для самозанятых 328
  6. ​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей? 325
  7. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 325
  8. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 325
  9. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 314
  10. ​В Тюменской области выполнили показатели федерального проекта по экономике замкнутого цикла 313
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4429
  2. ​Маленькое напоминание 3332
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2017
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1898
  5. ​Биометрия: куда идём? 1852
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1744
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1675
  8. ​А если вдруг 1565
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1539
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1504
  1. ​Когда иначе нельзя 6574
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5526
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4779
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4429
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4353
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4258
  7. ​Что такое хорошо 3995
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3850
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3569
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3470

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика