Для Дома Неводчикова в Тобольске подбирают интерьеры

В Тобольске в рамках программы «Тобольск настоящий» при поддержке правительства Тюменской области и СИБУРа продолжается реставрация объекта культурного наследия регионального значения – Дома Неводчикова (конец XVIII века). Строители уже укрепили стены и фундамент, стабилизировали грунт, воссоздали стропильные конструкции крыши и выполнили гидроизоляцию стен.

Сейчас проектировщики перешли к разработке дизайн-проекта интерьеров. Главная задача – гармонично соединить историческую кирпичную кладку с современными материалами и мультимедийными технологиями. Концепция предполагает размещение на первом и втором этажах трансформируемого выставочного пространства для лекций и презентаций. Второй этаж посвятят экспозиции об истории Тобольска как отправной точки великих сибирских экспедиций. В основе дизайна – минимализм, чтобы подчеркнуть исторические детали. Параллельно специалисты изучают архивные материалы и биографии первопроходцев.

Владелец здания Матвей Андреевич Неводчиков происходил из духовного звания, окончил Тобольскую духовную семинарию, преподавал историю в мужской гимназии, затем служил в соляном отделении казенной палаты. Документов, подтверждающих его владение домом, не сохранилось, но в истории города он остался хозяином этого редкого здания.

После завершения работ в доме разместится департамент по культуре и туризму администрации Тобольска.