16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Почти 110 километров дорог обновят в Тюменской области в 2026 году по нацпроекту

В Тюменском округе приведут в порядок 16 километров трасс

​Почти 110 километров дорог обновят в Тюменской области в 2026 году по нацпроекту
ГУСТО

В Тюменской области утвердили план дорожных работ на 2026 год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонт охватит 22 муниципальных округа, обновят более 97 километров региональных трасс и 12,5 километра дорог местного значения.

Больше всего объектов – семь – отремонтируют в Тюменском округе. Как сообщили в управлении автомобильных дорог Тюменской области, там предстоит привести в нормативное состояние свыше 16 километров. В частности, обновят участки трасс Каскара – Торгили – Ключи – Петрунькино (3,3 километра), обход Тюмени (2,3 километра) и Тюмень – Боровский – Богандинский (2 километра).

В Ишимском округе запланирован ремонт объектов протяжённостью около 10 километров. Работы пройдут на трассах Ишим – Маслянский – Сладково, Ишим – Синицына, Гагарино – Клепиково – Орловка.

Работа по обновлению дорожной сети в регионе ведется системно. По итогам 2025 года в Тюменской области отремонтировали около 350 километров трасс, включая 177 участков магистралей, два моста и два путепровода. Нормативное состояние дорог Тюменской агломерации достигло 86% – это выше целевого показателя нацпроекта. В частности, в Тюменском округе за прошлый год привели в порядок 97 объектов в 20 сельских поселениях, включая подъезды к школам и детским садам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:13, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменской области обсудили аспекты современной производственной безопасности 609
  2. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 535
  3. ​В Тюменской области торжественно открыли Год единства народов России 527
  4. ​Жителям Тюменской области области становится доступно больше туристических направлений 519
  5. В Тюменской области родители мальчиков чаще всего выбирают для детей гуманитарные науки и спорт 514
  6. ​Александр Моор рассказал на «Маяке» о достижениях Тюменской области 510
  7. ​В Тюменской области наградили лучших лекторов Российского общества «Знание» 504
  8. ​Александр Моор провел встречу с гендиректором управляющей компании «Росводоканал» 499
  9. ​В Тюменской области почти 215 тысяч человек прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья 481
  10. ​В школах Тюменской области введут ежеквартальные учения по антитеррору 471
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 3503
  2. ​Что такое хорошо 3271
  3. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 2679
  4. ​Маленькое напоминание 2581
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1676
  6. Округ ищет подрядчика, который за почти 600 млн рублей построит новый участок объездной дороги в Сургуте 1605
  7. ​Времянки − не для детей 1590
  8. ​Предприниматели — на удалёнке 1577
  9. ​Биометрия: куда идём? 1546
  10. ​Губернатор Югры поручил усилить контроль за очисткой крыш и безопасностью школ после трагедии в Лянторе 1488
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7662
  2. ​Когда иначе нельзя 6486
  3. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5442
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4619
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4253
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4167
  7. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 4153
  8. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 3994
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3752
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3545

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика