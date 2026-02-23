16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Более 7,5 тысячи семей Тюменской области получили региональный маткапитал

Тюменцам напомнили, куда можно направить средства регионального маткапитала

​Более 7,5 тысячи семей Тюменской области получили региональный маткапитал
https://max.ru/dsr72

В Тюменской области подвели промежуточные итоги предоставления регионального материнского капитала семьям, в которых родился или был усыновлен третий и последующий ребенок. Выплату в размере 100 тысяч рублей в 2025 году получили более 7,5 тысячи семей, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Право на получение средств имеют семьи при условии регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС Тюменской области и постоянного проживания заявителя на территории региона. Обратиться с заявлением можно до исполнения ребенку трех лет.

Региональный маткапитал можно направить на несколько целей: газификацию жилого помещения; получение платных медицинских услуг для детей; приобретение, строительство или ремонт жилья; платное образование ребенка; приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов; ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Выплата предоставляется в рамках национального проекта «Семья».

Всего в Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми, из них около 40 тысяч – многодетные. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор неоднократно подчеркивал, что обеспечить им условия для комфортной жизни – одна из основных задач региональных властей.


нравится (0) не нравится (0)
23 февраля в 10:27, просмотров: 499, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Здравый подход к Великому посту // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 592
  2. ​В Тюменской области продолжают обеспечивать работой людей с инвалидностью 556
  3. ​За год в Кардиоцентре Сургута приняли более четырех тысяч экстренных пациентов 544
  4. ​В Тобольске продолжается реставрация Дома Неводчикова 527
  5. ​«Серебряные» волонтеры проводят марафон бодрящих разминок в социальных учреждениях Тюмени 502
  6. ​Проект «Курс на семью» поможет приемным родителям Тюменской области справляться с вызовами воспитания 495
  7. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 287
  8. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 280
  9. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 249
  10. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 241
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4404
  2. ​Маленькое напоминание 3254
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1992
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1867
  5. ​Биометрия: куда идём? 1822
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1704
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1643
  8. ​А если вдруг 1544
  9. Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу 1543
  10. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1520
  1. ​Когда иначе нельзя 6564
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5515
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4740
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4404
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4343
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4248
  7. ​Что такое хорошо 3923
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3840
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3559
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3458

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика