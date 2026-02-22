Юные тюменцы знакомились с направлениями студотрядов и общались с представителями крупных компаний

В Тюмени в инженерном центре «Речной порт» прошел карьерный форум «Труд Крут», организованный региональным отделением «Российских студенческих отрядов». Участниками стали порядка 600 школьников и студентов, а также представители крупных компаний. Событие приурочено к профессиональному празднику студотрядов.

«Карьерный форум объединяет молодежь и крупные компании. Такой союз позволяет ребятам получать новые знания и навыки. В свою очередь, работодатели выступают экспертами, знакомят студентов с особенностями профессии, подбирая для себя необходимые кадры», – отметил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Для гостей разработали специальный маршрутный лист: ребята двигались от станции к станции, знакомясь с направлениями работы студотрядов и карьерными перспективами.

В региональном отделении Российских студенческих отрядов создано четыре штаба – в трех вузах и одном колледже.

Стоит отметить, что в прошлом году студотряды Тюменской области объединили более 1 000 студентов, которые участвовали во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах.