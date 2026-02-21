​Названы самые востребованные направления допобразования тюменских мальчиков

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты Тюменской области проанализировали, какие направления дополнительного образования за 2025–2026 учебный год родители выбирают для своих сыновей. Согласно полученным данным, 60% заявок на зачисление в кружки и секции оформили родители мальчиков. Специалисты департамента информатизации Тюменской области проанализировали, каким направлениям они отдают предпочтение.

Лидером рейтинга стала социально-гуманитарная и художественная направленность. Почти половина мальчиков (44%) посещают занятия, связанные с творчеством, языками или общественными науками.

На втором месте по популярности — физкультурно-спортивные секции. Их выбрали 35% семей. Каждый девятый ребенок (11%) занимается в кружках технической направленности, включая робототехнику и программирование. Еще 2% ребят увлекаются туризмом и краеведением.

Отмечается, что более 38 тысяч родителей записали своих сыновей сразу на несколько направлений, совмещая спорт, творчество и интеллектуальное развитие.

В системе «Навигатор дополнительного образования» Тюменской области сегодня представлены программы от более чем 500 организаций. На сайте доступна полная информация о преподавателях, программах обучения, адресах и возрасте учащихся. Подать заявку на зачисление можно дистанционно — через личный кабинет родителя с авторизацией через портал «Госуслуги».

Департамент информатизации Тюменской области