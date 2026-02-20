Аналитики определили главные отрасли роста на ближайшие годы

Большинство отраслей экономики в этом году ожидает постепенная стабилизация. На это повлияет снижение ключевой ставки до 13,5–14,5%, что приведет к частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений. Такие прогнозы экономисты обсуждают сегодня на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» в Санкт-Петербурге.

В ближайшие 2-3 года положительную динамику продемонстрируют 4 отрасли: энергетика, минеральные удобрения, инфраструктурное строительство с логистикой и полимеры.

«На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа — более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки. Драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны», — сообщил топ-менеджер ВТБ Дмитрий Средин.