В Липецкой области парк «Аргамач» показал фигуру «Лабубу», которую сожгут на Масленицу

В Липецкой области общественности показали фигуру «Лабубу», которую в археологическом парке «Аргамач» собираются сжигать в роли чучела Масленицы. Речь идет о парке в Елецком районе региона.

Как описывается, у крупной фигуры игрушечного монстра — налитые кровью глаза, окровавленный рот и торчащие зубы. Администрация парка заверила, что гостей «ждут незабываемые впечатления и море позитива».

Также отмечается, что на Масленицу 2025 года в парке «Аргамач» сожгли пятерых «злодеев» — Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. По убеждению организаторов, арт-объекты сгорели «как символ очищения русской традиционной культуры от засилья чуждых нам ценностей».