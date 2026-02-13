Ключевая ставка в России упала до 15,50%

16+
​Банк России снизил ключевую ставку до 15,50% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. − до 15,50% годовых. Регулятор отметил, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а ускорение инфляции в январе связано с разовыми факторами и носит временный характер.

«В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий», − говорится на сайте ЦБ.

При этом, отмечается, что базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году, что означает сохранение жестких денежно-кредитных условий.

По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее показатель будет находиться на целевом уровне.

В Банке России уточнили, что в конце 2025 года фиксировались очень низкие темпы роста цен на ряд товаров, прежде всего на плодоовощную продукцию. Кроме того, в декабре не произошло значимого переноса повышения НДС в цены. В результате инфляция по итогам 2025 года составила 5,6% − ниже октябрьского прогноза регулятора.

Однако в начале 2026 года влияние этих факторов стало противоположным. Повышение НДС и акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, а также коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но существенному ускорению роста цен в январе. Таким образом, произошло частичное перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами. В целом накопленный рост цен с ноября по январь соответствует ожиданиям Центробанка.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором вновь рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 20 марта 2026 года.


Сегодня в 15:48
