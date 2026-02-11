16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,2091   EUR  91,9429  

Новости

Больше новостей
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Вы пить стали:
Комментировать
0
Вы живете по средствам?
Комментировать
0
Больше опросов

​Три миллиона на развитие ИИ: лучшие разработчики вступят в состязание

Разработчики из Югры смогут принять участие в конкурсе Data Fusion Contest 2026

​Три миллиона на развитие ИИ: лучшие разработчики вступят в состязание
Предоставлено ВТБ

Специалисты по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению посоревнуются в профессионализме на конкурсе Data Fusion Contest 2026. Принять участие могут отечественные разработчики, включая югорские компании, а также представители стран СНГ. Ежегодный проект становится площадкой для обмена опытом и развития ИИ-технологий в бизнесе. Участники смогут проявить себя в решении кейсов финансового сектора. Конкурс пройдет по 30 марта 2026 года, а призовой фонд от ВТБ и ИТ-холдинга Т1 составляет 3 млн рублей.

«Это возможность проверить, как разные подходы к машинному обучению работают на сложных прикладных бизнес-задачах. Для нас важно находить сильные решения и одновременно развивать культуру открытого обмена знаниями», — подчеркнул Максим Коновалихин из ВТБ.

«Мы видим, что с каждым годом растет как уровень участников, так и практическая ценность решений, разработанных в рамках турнира. Именно такие инициативы помогают ускорять внедрение технологий ИИ и формировать сильную экспертизу на рынке», — отметил Дмитрий Харитонов, глава Т1.

Награждение победителей состоится 8–9 апреля в Москве.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:56, просмотров: 127, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=i/nrWnt4gCnUtUtsfj4D9yt3vjOmuZGxZd2J5MmZXPWG5HPwAJ+cF6fLmbI7DAh4bTYfTdAiACp3kpZ5xf+IT0XwC6OGcGf/gO9K3UlLhE07wa4vVMp+McUyNDFV1xLV"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=i/nrWnt4gCnUtUtsfj4D9yt3vjOmuZGxZd2J5MmZXPWG5HPwAJ+cF6fLmbI7DAh4bTYfTdAiACp3kpZ5xf+IT0XwC6OGcGf/gO9K3UlLhE07wa4vVMp+McUyNDFV1xLV"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=i/nrWnt4gCnUtUtsfj4D9yt3vjOmuZGxZd2J5MmZXPWG5HPwAJ+cF6fLmbI7DAh4bTYfTdAiACp3kpZ5xf+IT0XwC6OGcGf/gO9K3UlLhE07wa4vVMp+McUyNDFV1xLV"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=i/nrWnt4gCnUtUtsfj4D9yt3vjOmuZGxZd2J5MmZXPWG5HPwAJ+cF6fLmbI7DAh4bTYfTdAiACp3kpZ5xf+IT0XwC6OGcGf/gO9K3UlLhE07wa4vVMp+McUyNDFV1xLV"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=i/nrWnt4gCnUtUtsfj4D9yt3vjOmuZGxZd2J5MmZXPWG5HPwAJ+cF6fLmbI7DAh4bTYfTdAiACp3kpZ5xf+IT0XwC6OGcGf/gO9K3UlLhE07wa4vVMp+McUyNDFV1xLV"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=i/nrWnt4gCnUtUtsfj4D9yt3vjOmuZGxZd2J5MmZXPWG5HPwAJ+cF6fLmbI7DAh4bTYfTdAiACp3kpZ5xf+IT0XwC6OGcGf/gO9K3UlLhE07wa4vVMp+McUyNDFV1xLV"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#350 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#349 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#352 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ипотечная оттепель: вслед за ставками банки снижают и первоначальный взнос 694
  2. ​Разработчики и бизнес обсудят развитие искусственного интеллекта 602
  3. ​Как работает инициативное бюджетирование в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 585
  4. Суд над бывшим первым загубернатора Югры Алексеем Шипиловым переходит в закрытый режим 401
  5. В Сургуте под суд пойдут трое мигрантов, отправивших своих детей в колледж по поддельным аттестатам 326
  6. ​Платежки выросли больше, чем ожидалось? ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в шести регионах, в том числе в Югре 324
  7. ​В субботу в Сургуте на шесть часов перекроют участок Югорского тракта 302
  8. В Югре работодатели чаще всего предлагают 200 тысяч рублей сварщикам, курьерам и водителям 288
  9. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило противопожарную защищенность НПС в Томской области 259
  10. ​В 25-ом микрорайоне Сургута пару недель не работают уличные фонари 203
  1. ​Когда иначе нельзя 3951
  2. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 2472
  3. Новые правила согласования киосков ничего не поменяют в Сургуте, если не будет жесткой политической воли очистить город от этой проблемы 2306
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 февраля? // АФИША 2288
  5. ​Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт 2213
  6. В Солнечном на заправке сгорел бензовоз. Пострадали двое 2191
  7. Администрация Сургута вывезла из двора брошенный автомобиль, а его владелец потребовал сотни тысяч рублей компенсации 2150
  8. ​Росгидрометцентр назвал регионы с риском сильного весеннего паводка. В их числе − Югра 2118
  9. Без западных денег: перспективы фондового рынка России 2076
  10. ​В дачном кооперативе Сургута сгорел дом ‒ погиб взрослый и ребенок 2004
  1. ​Чипнут всех 9897
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7516
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7105
  4. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 5953
  5. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 4972
  6. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4893
  7. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4480
  8. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4378
  9. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 4311
  10. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4033

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика