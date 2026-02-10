Роскомнадзор начнет замедлять Telegram в России 10 февраля

Власти приняли решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России, сообщили источники РБК в IT-индустрии и профильных ведомствах. По словам двух собеседников издания, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. Еще один источник РБК утверждает, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

РБК напоминает, что в августе 2025 года Роскомнадзор ограничивал звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Ведомство объясняло ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и шантажа денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

В октябре Роскомнадзор сообщал, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. В декабре председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») заявлял, что о полной блокировке Telegram в России пока говорить не стоит. «Telegram был и остается не только мессенджером, но и социальной сетью, поэтому к нему нужно подходить именно с этой стороны. В нем созданы и работают каналы, в которые были вложены большие средства и силы. Я бы пока предпочел не говорить о полной блокировке Telegram», — сказал он.

В середине января член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявлял, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. В РКН тогда говорили РБК, что новые ограничительные меры в отношении Telegram в России не применяются.

Через несколько дней зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин заявлял, что Роскомнадзор постепенно блокирует работу Telegram, связывая это с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

РБК также отмечает, что в России уже вводились ограничения на работу Telegram: в апреле 2018 года мессенджер заблокировали из-за отказа передать ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей, а в июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требований по блокировке, заявив о готовности Telegram «противодействовать терроризму и экстремизму».