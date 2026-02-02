Рост просроченных долгов в России сравнили с кризисными годами

Долги россиян по кредитам продолжают расти: по итогам прошлого года объем просроченных выплат достиг 265,5 млрд рублей – это на 76% больше, чем годом ранее. Такие данные приводят аналитики и Центральный банк России, о чем сообщили в эфире РБК.

Эксперты отмечают, что в 2026 году предпосылок для снижения этой суммы пока не видно. Особую тревогу вызывает структура долгов: быстрее всего растет именно просрочка по ипотеке. При этом задолженность по потребительским кредитам тоже увеличивается, но менее активно – здесь причины более очевидны: высокая ключевая ставка и дорогие займы. В прошлом году ставки по потребкредитам доходили до 35,5%, и обслуживать такие долги многим заемщикам становится все сложнее.

С ипотекой ситуация выглядит иначе. Большинство проблемных кредитов были оформлены несколько лет назад, когда ставки были низкими. Ипотечные платежи обычно закладываются в семейный бюджет как приоритетные, поэтому их просрочка, по мнению аналитиков, говорит о более глубоких финансовых трудностях у домохозяйств.

Рост долгов настораживает и в историческом контексте. Эксперты напоминают, что двузначная динамика просрочек уже наблюдалась в кризисные периоды – в 2008, 2014 и 2018 годах.

Дополняет картину и статистика банкротств. Как отметили в РБК со ссылкой на «Федресурсы», в 2025 году число банкротств физических лиц выросло почти на треть и достигло 568 тысяч случаев. В 97,3% ситуаций процедура была инициирована самими гражданами. Объем реструктурированных долгов при этом составил около 3,1 тысячи случаев.

Эксперты связывают рост личных банкротств не только с финансовыми трудностями, но и с повышением финансовой грамотности: россияне все чаще используют этот механизм как легальный способ выхода из долговой нагрузки.