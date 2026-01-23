Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты и кафе

Самыми популярными категориями покупок у молодежи стали супермаркеты, кафе и маркетплейсы. Еще молодые люди тратятся на товары для дома, оплату поездок на транспорте, одежду и обувь, электронику, аптеки, такси и АЗС. Такую статистику раскрыли в ВТБ, там проанализировали расходы молодежи в преддверии Дня российского студенчества. Средний чек оказался 1,7 тыс. рублей.

Самые дорогие покупки, в среднем 5,8 тыс. рублей – это гаджеты, на маркетплейсах оставляют 2,7 тыс. рублей, а в магазинах одежды и обуви — 2,6 тыс. рублей. Максимально неэкономные молодые люди отмечены в Дагестане, Ненецком автономном округе, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Калужской области.

Топ-менеджер банка Алексей Охорзин отметил, что молодые клиенты совмещают онлайн-покупки, развлечения и повседневные расходы. Активно используют сервисы с подпиской на музыку, книги и фильмы, чтобы комфортно проводить свободное время. При этом напомнил, что провести День российского студенчества можно культурно, посетив кино, музеи или театры с Пушкинской картой.