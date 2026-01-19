Оценки за поведение планируют ввести во всех классах с 1 сентября

Министерство просвещения России подтвердило, что с 1 сентября 2026 года в школах снова начнут выставлять оценки за поведение. Их будут получать ученики с 1 по 11 классы.

«Минпросвещения России определило ключевые критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность», – пояснили в ведомстве.

Сейчас система оценки поведения проходит апробацию. Эксперимент стартовал в начале 2025/26 учебного года и охватывает 89 школ из семи пилотных регионов страны. Каждая школа выбрала один из трех вариантов оценки поведения. По итогам апробации Минпросвещения утвердит единую модель, которая станет обязательной для всех школ.

Пока в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют ученикам с 1 по 8 классы. После завершения тестирования практика будет распространена и на старшеклассников.