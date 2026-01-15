В Госдуме предложили дать Минкульту больше полномочий вмешиваться в создание фильмов

Комитет Госдумы по культуре на заседании 14 января обсудил законопроект, который предусматривает право Минкульта самостоятельно определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ходе обсуждения депутат Иван Мусатов (ЛДПР) заявил о необходимости прекратить практику, при которой, по его словам, «свои своим дают деньги на фильмы».

Депутат и актер Дмитрий Певцов («Новые люди») раскритиковал фильм «Чебурашка», заявив, что он негативно влияет на детей. Парламентарий и певец Денис Майданов («Единая Россия»), напротив, выступил в поддержку семейного фильма. При этом Певцов также отметил, что «люди взяли франшизу и заработали бабла», как, по его словам, произошло и в случае с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными».

Кроме того, депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия») предложила разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс и выступила за отмену статьи в законе о культуре, которая это запрещает.