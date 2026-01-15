16+
Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру

В Госдуме предложили дать Минкульту больше полномочий вмешиваться в создание фильмов

Фильм «Чебурашка», kinopoisk.ru

Комитет Госдумы по культуре на заседании 14 января обсудил законопроект, который предусматривает право Минкульта самостоятельно определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на государственное финансирование. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ходе обсуждения депутат Иван Мусатов (ЛДПР) заявил о необходимости прекратить практику, при которой, по его словам, «свои своим дают деньги на фильмы».

Депутат и актер Дмитрий Певцов («Новые люди») раскритиковал фильм «Чебурашка», заявив, что он негативно влияет на детей. Парламентарий и певец Денис Майданов («Единая Россия»), напротив, выступил в поддержку семейного фильма. При этом Певцов также отметил, что «люди взяли франшизу и заработали бабла», как, по его словам, произошло и в случае с «буратинами и бременскими музыкантами чудовищными».

Кроме того, депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия») предложила разрешить Минкульту вмешиваться в творческий процесс и выступила за отмену статьи в законе о культуре, которая это запрещает.


15 января в 17:49, просмотров: 2288, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
15 января в 19:19
Согласен с Дмитрием Певцовым, что в «Чебурашке-2» найти детское кино трудно, потому что весь этот сумбур, устроенный актерами в фильме, то ли фильм - ужасов, то ли фильм поужасов негативно влияет на детей.
6xz34e
16 января в 11:20
Благодаря длинным каникулам в санатории в (кинозале)посмотрела фильм,, бременские музыканты,,Такой шедевр надо посмотреть много раз всем, кто в ДУМе. Восхитившись очередным просмотром, с чистой совестью заложить новые миллиарды на отечественный кинематограф, который культурно воспитывает и расширят кругозор подрастающего поколения.
