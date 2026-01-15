16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5711   EUR  92,1964  

Новости

Больше новостей
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Больше опросов

Госдума РФ ратифицировала документ, который позволит взыскивать алименты по всем странам СНГ

Вскоре алименты можно будет взыскивать у граждан стран бывшего СНГ

Госдума РФ ратифицировала документ, который позволит взыскивать алименты по всем странам СНГ
Фото pixabay.com

Госдума ратифицировала изменения в две конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, которые предусматривают взаимное признание и исполнение судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ, пишут «Ведомости». Документы на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент России Владимир Путин в начале января.

Согласно изменениям, взыскатель алиментов сможет обратиться в суд с ходатайством о признании и исполнении судебного приказа. Вместе с заявлением потребуется предоставить официальный документ о том, что приказ вступил в законную силу и подлежит исполнению, если это не следует из самого документа. Также необходимо приложить копию судебного приказа, подтверждающую его вручение или направление должнику. Документы должны иметь заверенный перевод на русский язык либо на язык страны, куда подается обращение.

Участниками Кишиневской конвенции 2002 года являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. К Минской конвенции 1993 года присоединились эти же страны, а также Туркмения, Грузия и Молдавия. Как сообщила статс-секретарь — заместитель министра юстиции России Елена Ардабьева на пленарном заседании 14 января, участники конвенций проводят государственные процедуры, необходимые для исполнения новых норм.

Член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук отметил, что если сейчас работа с неплательщиками алиментов ведется в пределах одной страны, то принятие законов позволит взыскивать средства на содержание детей в случаях, когда разведенные родители проживают в разных государствах СНГ. Он также напомнил, что для граждан Белоруссии уже упрощены правила банковского взыскания, если плательщик алиментов проживает в России.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:04, просмотров: 52, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Актировка: 1-4 класс второй смены 367
  2. ​Морозы до −44 °C и гололедица: синоптики предупредили о сильных морозах в Югре 324
  3. Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Сургутском районе 315
  4. В Югре водитель автобуса совершал намаз, пока пассажиры стояли на морозе. Полиция проводит проверку 305
  5. В России обсуждают введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке − она будет зависеть от количества детей 269
  6. ​Александр Аузан: В России появится учебник по экономике для неэкономистов 266
  7. В Югре за пять лет существенно упало количество случаев, когда людей лишали родительских прав 255
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 252
  9. ​Набережная у НТЦ в Сургуте подорожала почти на 250 млн рублей 201
  10. Полицейские нашли таксиста, который оскорблял девушку в Сургуте, и выписали ему пять протоколов 198
  1. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3585
  2. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3254
  3. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2945
  4. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2886
  5. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2280
  6. ​С Аллеи Славы в Сургуте украли бронзовую фигуру Лиса-нефтяника 2094
  7. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2052
  8. ​Сухость, покраснение и шелушение: как защитить кожу зимой? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2046
  9. Председатель Госдумы Володин озвучил планы по ужесточению контроля за мигрантами в России 2033
  10. ​Почти 200 человек обратились в Кардиоцентр Сургута в первую неделю 2026 года 1991
  1. ​Без души, но в чартах 9494
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 8103
  3. ​Заключение 6942
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6230
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 6038
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5292
  7. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5229
  8. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5216
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5052
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4937

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика